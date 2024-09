Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt-Merklingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 20.09.2024 ereignete sich in der Simmozheimer Straße in Weil der Stadt-Merklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Gegen 07:00 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Neckarstraße und bog von dort nach links in die Simmozheimer Straße ab. Mutmaßlich übersah er dabei einen 30-Jährigen, der mit seinem Suzuki-Motorrad auf der Simmozheimer Straße in Fahrtrichtung Simmozheim unterwegs war. Der 30-Jährige bremste stark ab, kippte mit seinem Motorrad um, rutschte auf der Seite liegend über den Asphalt und prallte schließlich gegen den Mercedes. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 68-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und Reinigung der Fahrbahn musste die Simmozheimer Straße im Bereich der Unfallaufnahme bis gegen 13:20 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell