Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Streit mit Beifahrerin betrunken Unfall versursacht (04.08.2024)

Eine Streitigkeit unter den Fahrzeuginsassen sowie vermutlich auch die Alkoholisierung des Fahrzeugführers, führten am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L423 zwischen Dauchingen und Niedereschach. Gegen 04:32 Uhr befuhr der 31-jährige Mercedes-Fahrer zusammen mit seiner 33-jährigen Beifahrerin die Landstraße in Fahrtrichtung Niedereschach. Nach Aussagen der Fahrzeuginsassen kam es zu einer Streitigkeit im Fahrzeug, wodurch der 31-Jährige abgelenkt wurde und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Telefonmast und überschlug sich in der Folge. Beide Insassen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Im Rahmen der durchgeführten Unfallaufnahme war beim 31-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar, was ein durchgeführter Alcotest mit etwa 1,2 Promille bestätigte. Eine ärztliche Blutentnahme wurde daher angeordnet und der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

