Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen gemeinsam mit italienischen Polizeikräften Taschendiebin auf frischer Tat

Gelsenkirchen (ots)

Zivil gekleidete Bundespolizisten und italienische Polizeibeamte nahmen am gestrigen Nachmittag (20. Juni) in Gelsenkirchen eine Taschendiebin auf frischer Tat fest. Der bestohlene Fußballfan hatte den Diebstahl nicht bemerkt.

Gegen 17:30 Uhr befanden sich Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD), gemeinsam mit italienischen Polizeibeamten, die aufgrund der gestrigen Spielbegegnung (Spanien - Italien) zur Unterstützung eingesetzt waren, an der U-Bahn-Haltestellte Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte auf eine 37-Jährige aufmerksam, die sich absichernd umschaute und auffällig die Gepäckstücke der Reisenden musterte. Als die U-Bahn-Linie 302 einfuhr, stauten sich die einsteigenden Gäste aufgrund der hohen Frequentierung und drängten sich in die Richtung der U-Bahn. Dabei stellte die Tatverdächtige sich äußerst nah hinter den 64-Jährigen, nahm ihre Handtasche vor ihren Körper und griff mit ihrer Hand unter dieser hindurch in die Richtung der vorderen Hosentasche des französischen Staatsbürgers. Da es dem Geschädigten, aufgrund der Auslastung der U-Bahn nicht möglich war, in diese einzusteigen, verblieb er zunächst am Bahnsteig. Die bulgarische Staatsangehörige ließ daraufhin kurzzeitig von dem Mann ab, griff dann jedoch erneut in seine vordere Hosentasche und zog seine Geldbörse aus dieser. Anschließend begab sich die Wohnungslose in Richtung des Treppenaufgangs. Die Beamten stellten die Frau und nahmen sie fest. Diese versuchte bei ihrer Festnahme die Geldbörse unter ihrer Oberbekleidung zu verstecken, was ihr jedoch nicht gelang.

Unterdessen vernahm ein weiterer Polizist den Franzosen, der den Diebstahl nicht bemerkt hatte. Der Mann, der sich aufgrund der Spielbegegnung Spanien gegen Italien auf dem Weg ins Stadion befand, erhielt kurz darauf sein Eigentum zurück.

Die Bundespolizisten sowie die italienischen Polizeikräfte, führten die 37-Jährige der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Gelsenkirchen zu. Bei einer Durchsuchung der Polizeibekannten, fanden die Beamten in ihrer Tasche 350 Euro Bargeld auf. Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache, erhoben die Einsatzkräfte eine Sicherheitsleistung von 200 Euro. Anschließend wurde die Tatverdächtige entlassen. Sie wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell