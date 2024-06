Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Auseinandersetzungen - Bundespolizei verweigert italienischem Fan am Dortmunder Flughafen die Einreise

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (20.Juni) beabsichtigte ein Mann über den Dortmunder Flughafen in das Bundesgebiet einzureisen. Bundespolizisten ermittelten, dass dieser bei dem Spiel Italien-Albanien in Auseinandersetzungen mit Albanischen Fußballfans involviert war und verweigern ihm die Einreise.

Gegen 15 Uhr wollte der 33-Jährige nach seinem Flug aus Rom/ Italien in das Bundesgebiet einreisen. Aufgrund der Europameisterschaft in Deutschland sind die Einreisekontrollen an Binnengrenzen zeitlich begrenzt wieder eingeführt worden, weswegen auch der Flug aus Italien kommend kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung des italienischen Staatsbürgers ermittelten die Beamten, dass dieser einer der Fußballfans war, der bei dem Fußballspiel Italien gegen Albanien bei Auseinandersetzungen mit Albanischen Fans beteiligt war. Aufgrund des besonders schweren Falles des Landesfriedensbruchs wurde hierbei von der Landespolizei NRW ein Ermittlungsverfahren gegen den Italiener eingeleitet. Der Tatverdächtige gab an, in das Bundesgebiet einreisen zu wollen, um das Fußballspiel Spanien gegen Italien anzuschauen. Dies konnte der polizeilich Bekannte mit einer gültigen Eintrittskarte belegen.

Aufgrund des angestrebten Reisezwecks, dem vergangenen gewalttätigen Verhalten des Italieners bei Sportveranstaltungen sowie der Gefahrenprognose der Polizei NRW wurde dem 33-Jährigen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Unterbindung weiterer Straftaten die Einreise in das Bundesgebiet verweigert. Geeignete Gründe gegen die Einreiseverweigerung konnte der Italiener nicht vorbringen.

Der Fußballfan reiste am Morgen des 21. Juni mit dem Flugzeug zurück nach Italien.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell