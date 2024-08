Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) 52-Jähriger nach vermutlichen Badeunfall im Riedsee vermisst (03.08.2024)

Hüfingen (ots)

Ein vermutlicher Badeunfall am Riedsee hat am Samstagabend einen größeren Sucheinsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Gegen 21:05 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass ein 52-jähriger Mann in offensichtlich betrunkenem Zustand in den Riedsee gegangen und dort untergegangen war. Eine sofort durchgeführte großangelegte Suchaktion durch die DLRG, bei welcher unter anderem ein Rettungshubschrauber, eine Drohne sowie Boote und Taucher zum Einsatz kamen, verlief ohne Erfolg und wurde gegen Mitternacht abgebrochen. Die Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Stunde werden weitere Suchmaßnahmen am Riedsee aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell