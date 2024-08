Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte und Zeugen gesucht (03.08.2024)

Rottweil (ots)

Geschädigte und Zeugen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sucht der Verkehrsdienst Zimmern nach einem Vorfall am gestrigen Samstagabend auf der Strecke zwischen Villingendorf und Rottweil. Ein Zeuge meldete einen auffällig fahrenden blauen Fiat Tipo, welcher gegen 19:00 Uhr zunächst auf der L424 in Richtung Rottweil unterwegs war. Das Fahrzeug kam mehrfach in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge Lichthupe gaben und auch ausweichen bzw. abbremsen mussten. Am Kreisverkehr zur B14/B27 kam der Fiat von der Fahrbahn ab und überfuhr eine dort befindliche Fahrbahnbegrenzung. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss auf der Ortsumgehungsstraße Rottweil in Richtung Saline fort, wo der Fahrer weiterhin durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Fiat bislang nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Zimmern hinsichtlich des zur Tatzeit verantwortlichen Fahrzeugführers dauern an. Geschädigte der Fahrweise bzw. weitere Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0741 348790 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell