FW Dresden: Unfälle mit Verletzten am frühen Morgen

Verkehrsunfall - PKW überschlägt sich auf der Fetscherstraße

Datum: 10. September 2024

Zeit: 05:16 - 06:20 Uhr Ort: Fetscherstraße, Johannstadt

In den frühen Morgenstunden des 10. September kam es auf der Fetscherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Opel Corsa auf dem Dach zum Liegen kam. Glücklicherweise war keine weitere Person am Unfall beteiligt. Die 74-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das umgestürzte Fahrzeug und sorgten mithilfe einer Drehleiter für blendfreie Ausleuchtung der Unfallstelle. Anschließend befreiten sie die Verletzte mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte schonend aus dem Fahrzeug. Die Patientin wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen sowie der Rettungswache Johannstadt und der B-Dienst.

Verkehrsunfall - Kradfahrer wird nach schwerem Unfall reanimiert

Datum: 10. September 2024

Zeit: seit 05:46 Uhr Ort: Hamburger Straße, Cotta

Am Morgen des 10. September ereignete sich auf der Hamburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der 39-jährige Motorradfahrer leblos auf der Fahrbahn. Feuerwehr und den Rettungsdienst leiteten sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen ein und transportierten den Patienten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Insgesamt waren zehn Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie der Rettungswache Friedrichstadt im Einsatz.

