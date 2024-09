FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden am 31. August 2024

Feuerwehr Dresden

Brand in einem Mehrfamiliengebäude

31. August 2024; 01:26 - 04:02 Uhr

Rudolfstraße, Leipziger Vorstadt

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, weil in einem Mehrfamiliengebäude der Treppenraum verqualmt war. Im Treppenraum befand sich eine brennende Mülltonne. Bewohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche unternommen. Andere Bewohner alarmierten die restlichen Bewohner des Gebäudes. Da der Fluchtweg auf die Straße durch die brennende Mülltonne versperrt war, mussten sich insgesamt 11 Personen auf den Hinterhof retten. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die glimmende Mülltonne ins Freie und löschten den Brand mit Wasser und Löschschaum. Parallel dazu kontrollierte die Feuerwehr die Wohnungen auf Personen und den Eintrag von Rauchgasen. Insgesamt 12 Menschen wurden medizinisch gesichtet. Vier von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ambulant von einem Notarzt versorgt. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswachen Pieschen und Neustadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Brand einer Holzbaracke

31. August 2024; 04:43 - 06:10 Uhr

Leipziger Straße, Leipziger Vorstadt (Stadt Neudorf)

Die 16 Kolleginnen und Kollegen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Albertstadt hatten gerade die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt, da schrillte erneut der Alarm. Es ging wieder in die Leipziger Vorstadt. In der Nähe eines Einkaufmarktes brannte eine Holzbaracke. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stand das Gebäude vollständig in Flammen. Der Brand war bereits im Begriff, auf ein daneben abgestelltes Fahrzeug überzugreifen. Dabei handelte es sich um einen Transporter, welcher zu einer Art Wohnmobil umgebaut war. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen sofort zwei Strahlrohre vor und begannen mit der Brandbekämpfung. Nach etwa 15 Minuten war der Brand soweit gelöscht und es begannen Restlöscharbeiten, bei denen nach verborgenen Glutnestern gesucht wurde. Weiterhin verschafften sich die Löschtrupps gewaltsam Zugang zum Inneren des Mercedes Benz Sprinter, da der Innenraum des Fahrzeuges bereits vollständig mit Brandrauch gefüllt war. Personen wurde keine aufgefunden. Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Einsatzübung auf dem Airport Dresden

31. August 2024; 09:00 - 12:00 Uhr

Airport Dresden (DRS)

Die Feuerwehr Dresden ist am heutigen Vormittag Teil einer gemeinsamen Übung mit dem Airport Dresden, verschiedener Hilfsorganisationen, der Bundes- und Landespolizei sowie der Flughafenfeuerwehr. Dabei werden unter anderem die Funktionalität der vorhandenen Einsatzpläne, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Hilfsorganisationen sowie die Einhaltung von Standardeinsatzregeln bei einem Flugunfall überprüft. Die etwa 500 Einsatzkräfte müssen eine Lage bewältigen, bei der aus einem, während einer Notlandung verunfallten Flugzeug, zahlreiche schwer verletzte Menschen gerettet und eine Brandbekämpfung vorgenommen werden müssen.

