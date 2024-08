Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Mehrere Brände und ein schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zum 24. August 2024

Feuerwehr bekämpft gleichzeitig mehrere Brände an unterschiedlichen Brandstellen

23. August 2024; 23:58 - 02:21 Uhr

Otto-Dix-Ring, Strehlen

Die Feuerwehr Dresden wurde initial zu einem PKW-Brand auf die Reicker Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, fanden sie auf dem Otto-Dix-Ring einen brennenden PKW vor. Die Flammen hatten bereits auf einen PKW Renault übergegriffen. Ein dritter PKW VW wurde durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt und es bestand die Gefahr, dass sich der Brand auf weitere Fahrzeuge sowie die Vegetation ausbreitete. Mit einem Strahlrohr wurde die Umgebung vor der Hitze geschützt und mit einem Schaumrohr der Brand der Fahrzeuge bekämpft. Während der Erkundung stellte der Einsatzleiter fest, dass an der Curt-Querner-Straße auf einem Müllsammelplatz von etwa 200 Quadratmetern Größe circa zehn Müllcontainer in Flammen standen. Der Brand drohte, auf die umliegende Vegetation sowie ein unmittelbar benachbartes Wohngebäude überzugreifen. Da die Löschfahrzeuge bei dem Brand der PKWs gebunden und die nachgeforderten Kräfte noch nicht vor Ort waren, begannen der Einsatzleiter sowie Einsatzkräfte der Polizei mit den Handfeuerlöschern ihrer Einsatzfahrzeuge die erste Brandbekämpfung. Nachdem ein Löschfahrzeug der Wache Altstadt eintraf, nahmen mehrere Trupps unter Atemschutz mit Wasser und Schaum einen umfassenden Löschangriff vor und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude sowie mehrere Bäume verhindern und den Brand löschen. Einige Hauseingänge auf dem Otto-Dix-Ring weiter stand zum selben Zeitpunkt ein PKW VW Golf in Flammen. Auch hier hatte sich der Brand schnell ausgebreitet und auf einen PKW Renault Clio übergegriffen. Die Flammen hatten außerdem mehrere Bäume erfasst und ein PKW Opel Zafira wies bereits erste Schäden durch die starke Hitzentwicklung auf. Die nachgeforderte Besatzung eines Löschfahrzeuges der Wache Striesen übernahm mit mehreren Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung. Es gelang ihnen den Brand zu löschen und eine Ausbreitung zu verhindern. Ebenfalls auf dem Otto-Dix-Ring stand an einem weiteren Wohngebäude ein Müllcontainer in Brand. Der Brand wurde rechtzeitig bemerkt, so dass die Brandbekämpfung schnell durchgeführt und weitere Schäden verhindert werden konnten. Personen kamen bei diesen Einsätzen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt.

Schwerer Verkehrsunfall - Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

24. August 2024; 00:00 - 02:21 Uhr

Pirnaer Landstraße, Sporbitz

Noch während die Kräfte der Wachen Altstadt und Striesen in Strehlen gegen die Flammen kämpften, wurden um Punkt Mitternacht Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war der Fahrzeuglenker eines PKW VW Golf von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stieß dabei gegen ein Baugerüst an einem Wohngebäude sowie gegen einen Baum. Der Beifahrer konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, der Fahrzeuglenker wurde hingegen in dem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Patienten wurden notärztlich versorgt. Um den Eingeklemmten aus dem Fahrzeugwrack zu befreien, mussten das Fahrzeugdach abgenommen sowie die Tür und die B-Säule der linken Fahrzeugseite entfern werden. Dazu setzten die Einsatzkräfte der Feuerwehr hydraulische Spreiz- und Schneidwerkzeuge des Rüstwagen-Krans ein. Beide Patienten wurden mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Eine Angehörige, welche sich an der Unfallstelle einfand und unter dem Eindruck der Ereignisse stand, wurde vom Rettungsdienst ebenfalls versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Albertstadt und Löbtau, der Rettungswachen Heidenau und Leuben, der B-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

