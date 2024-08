Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Kellerbrand

Dresden (ots)

21. August 2024; seit 15:10 Uhr

Gondelweg, Meußlitz

Über den Notruf 112 wurde die Integrierte Regionalleitstelle über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus informiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war es im Bereich eines Wäschetrockners im Keller des Hauses zu einem Brand gekommen. Dichter Brandrauch schlug den Trupps entgegen, als sie sich unter Atemschutz zum Brandherd vorarbeiteten. Sie fanden eine geöffnete Kellertür vor, durch die sich der Rauch in Windeseile im gesamten Flurbereich ausbreiten konnte und auch in einige Wohnungen drang. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich überwiegend selbstständig in Sicherheit bringen. Durch den Rettungsdienst wurden 10 Personen medizinisch gesichtet, sie blieben alle unverletzt. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Im Anschluss waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen notwendig, bei denen Elektrolüfter zum Einsatz kamen. Durch den U-Dienst wurden Kontrollmessungen durchgeführt, die jedoch keine kritischen Messerwerte ergaben. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Bereich des Gondelweges kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz nähert sich dem Ende, so dass die 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Altstadt, Übigau und der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz in Kürze einrücken werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell