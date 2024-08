FW Dresden: Bilanz zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 16. bis 18. August 2024

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 72 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 767 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 210 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich 12 Mal eingesetzt. Darüber hinaus wurden 276 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Losgelöst von der ausgeprägten Unwetterlage rückte die Feuerwehr Dresden am vergangenen Wochenende zu insgesamt 22 Brandeinsätzen aus. 57 Mal mussten die Einsatzkräfte Technische Hilfe leisten, welche jedoch nicht mit der Unwetterlage in Verbindung standen. Außerdem kam es zu neun Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen.

Das Einsatzgeschehen im Zusammenhang mit dem Unwetter des gestrigen Tages hat sich beruhigt. Gegen 14 Uhr und gegen 21 Uhr zogen gestern schwere Gewitter mit Starkregen über das Stadtgebiet hinweg. Der Deutsche Wetterdienst erfasste im Bereich Dresden-Hosterwitz Niederschlagsmengen von 103 l/m2 und in Dresden-Strehlen von 99,7 l/m2. Diese Wassermengen führten zu zahlreichen Überflutungen von Straßen, Gebäuden und ließen zahllose Keller volllaufen. Die Feuerwehr Dresden war mit über 200 Einsatzkräften im Dauereinsatz und musste zu 326 Einsatzstellen ausrücken. Besonders hervorzuheben ist nicht nur das ehrenamtliche Engagement der Kameradinnen und Kameraden unserer 21 Stadtteilfeuerwehren, welche von der ersten Minute an gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr im Einsatz waren, sondern auch die bemerkenswerte Leistung der Disponentinnen und Disponenten in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS). Allein im Zeitraum zwischen 14 Uhr und Mitternacht gingen in der Leitstelle weit über 1000 Notrufe ein. Üblich sind an einem normalen Sonntag in der Regel etwa 560 Notrufe, die aus den Landkreisen Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und Meißen sowie der Landeshauptstadt Dresden in der IRLS eingehen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Beteiligten und Unterstützer aussprechen, die uns bei der Lösung der vielfältigen Herausforderungen unterstützt haben. Gegenwärtig sind Kräfte der Berufsfeuerwehr noch an drei Einsatzstellen im Einsatz. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Stunden immer wieder Einsatzstellen gemeldet werden, zu denen die Kolleginnen und Kollegen alarmiert werden. Es zeichnet sich jedoch ab, dass bei einem Großteil dieser Alarmierungen ein Einsatz seitens der Feuerwehr nicht mehr notwendig ist, da die Beseitigung von Wasserschäden ohne Gefahr für Personen oder die Infrastruktur in den Zuständigkeitsbereich des bzw. der jeweiligen Eigentümer fällt.

Brandschutztechnische und sanitätsdienstliche Absicherung des Dresdner Stadtfestes 16. bis 18. August Innenstadt

Die Feuerwehr Dresden hat auch in diesem Jahr die brandschutztechnische und sanitätsdienstliche Absicherung des Stadtfestes durchgeführt. Dabei wurden wir vom Malteser Hilfsdienst tatkräftig unterstützt. Neben einer zentralen Einsatzleitung am Landtag standen die Einsatzkräfte der Malteser sowie der Berufsfeuerwehr an insgesamt vier Unfallhilfsstellen bereit und versorgten verletzte oder erkrankte Gäste des Stadtfestes. Am Freitag wurden in Summe 48, am Samstag 102 und am Sonntag 26 Menschen medizinisch versorgt. Insgesamt 30 Personen wurden an allen drei Tagen von den Notärzten vor Ort in Krankenhäuser eingewiesen und mit Rettungswagen transportiert. Die Bandbreite war dabei, wie bei derartigen Veranstaltungen üblich, sehr groß. Angefangen vom verstauchten Knöchel, über allergische Reaktionen, Wespenstiche, Herzinfarkte, diabetische Entgleisungen, Vergiftungen durch den übermäßigen Konsum von Alkohol oder Drogen bis hin zu Verletzungen durch Reizgas war alles dabei. Außerdem beteiligte sich die Feuerwehr Dresden an der Blaulichtmeile vor dem Sächsischen Landtag und bot insbesondere Kindern und Familien ein abwechslungsreiches und interessantes Programm an. Egal ob springen auf der Feuerwehr Dresden-Hüpfburg, basteln im Feuerwehrzelt oder mal ein Strahlrohr selbst in der Hand halten, es war für jeden etwas dabei.

Kellerbrand

16. August 2024; 23:17 - 00:47

Mügelner Straße, Reick

Aus noch zu ermittelnder Ursache brannte Unrat im Treppenraum eines Wohngebäudes. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, war der Brand durch Anwohner bereits gelöscht worden. Der Treppenraum war rauchfrei, jedoch der Keller komplett mit Brandrauch vernebelt. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in den Keller vor und öffneten Fenster, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu leiten. Dazu kam auch ein Elektrolüfter zum Einsatz. Eine Person wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Striesen, der Rettungswache Reick, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Zwei Verkehrsunfälle mit Rettungswagen

17. August 2024; 10:41 - 11:17 Uhr

Stübelallee, Johannstadt

Ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr war mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn auf der Stübelallee unterwegs. Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es dort zur Kollision mit einem PKW Renault Scenic. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, allerdings wurde niemand verletzt. Wenige Stunden später, etwa gegen 15 Uhr, kam es erneut zu einem Verkehrsfall mit einem Rettungswagen. Die RTW-Besatzung war mit einer Patientin in kritischem Zustand auf dem Weg ins Krankenhaus, als es an der Kreuzung Fetscherstraße und Dürerstraße zum Zusammenstoß mit einem PKW Opel Zafira kam. Dabei wurden beide Insassen des PKW sowie die Notärztin im Rettungswagen verletzt. Unverzüglich wurde ein zweiter Rettungswagen nachgefordert, mit welchem die Notärztin die Patientin aus dem verunfallten Rettungswagen schnellstens in die Notaufnahme brachte. Die verletzten Fahrzeuginsassen des Opel wurden vor Ort medizinisch versorgt. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auslaufende Betriebsmittel auf. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen gegenwärtig die Unfallursache. Das Team der Feuerwehr Dresden wünscht allen Verletzten rasche Genesung und allen Beteiligten die Kraft, das Erlebte zu verarbeiten.

PKW-Brand

18. August 2024; 01:51 - 02:43 Uhr

Ziegelstraße; Pirnaische Vorstadt

Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil aus noch zu ermittelnder Ursache ein PKW Honda in Brand geraten war. Durch die Flammen wurde ein unmittelbar daneben abgestellter PKW beschädigt. Mit einem Strahlrohr nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Blitzschlag in Wohngebäude

18. August 2024; 15:12 - 17:10 Uhr

Peter-Vischer-Straße, Luga

40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Reick, die Führungsdienste sowie der Stadtteilfeuerwehren aus Lockwitz und Niedersedlitz machten sich auf den Weg, weil es in einem Wohngebäude nach einem Blitzeinschlag verbrannt riechen würde und der Keller voller Wasser lief. Die Anfahrt gestaltete sich auf Grund des wolkenbruchartigen Regens schwierig. Vor Ort bestätigte sich diese Lage. Zu einem Brand war es jedoch nicht gekommen. Eine weibliche Person hatte einen Stromschlag erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Mit Watthosen ausgerüstet kontrollierten Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr die Regenwasserabflüsse. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig und die Einsatzkräfte fuhren zum nächsten Einsatz.

Wasser flutet Tiefgaragen

18. August 2024, 17:51 - 22:55 Uhr

Steirische Straße, Laubegast

Eine Tiefgarage von einer Größe von etwa 250 Quadratmetern wurde vom Regenwasser in einer Höhe von etwa 60 cm vollständig geflutet. In der Garage standen Fahrzeuge, welche durch das Wasser beschädigt wurden. Die Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehren Rockau, Bühlau, Klotzsche und Weißig waren über Stunden damit beschäftigt, das Wasser aus der Tiefgarage zu pumpen. Um 19:44 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehren Kaitz und Klotzsche zur Neuen Siedlung in Meußlitz aus. Hier stand eine etwa 200 Quadratmeter große Tiefgarage in einer Höhe von etwa 70 Zentimetern komplett unter Wasser. Mehrere PKW, Motorräder, Fahrräder und ein Anhänger befanden sich in der Garage. Mittels Pumpen wurde das Wasser ebenfalls über Stunden aus der Garage abgepumpt. Verletzt wurde niemand.

Wasser überflutet Grundstücke und Gebäude

19. August 2024, seit 00:18 Uhr

Lockwitzgrund, Lockwitz

Seit den Nachtstunden ist die Feuerwehr Dresden im Bereich Lockwitzgrund im Dauereinsatz. Auch zum jetzigen Zeitpunkt pumpen die Einsatzkräfte der Wache Altstadt immer noch Wasser aus einem Gebäude. Erschwerend kam hinzu, dass die Regenmassen Schlamm und Geröll von einem benachbarten Feld ins Tal transportiert haben. Deshalb wurden in der Nacht zusätzlich Sandsäcke aufgestapelt. Zahlreiche Keller liefen voll und ein Wohngebäude wurde teilweise komplett unterspült. Die Nutzung musste deshalb temporär untersagt werden, bis heute Vormittag ein Gutachter sowie die zuständge Behörde das Objekt in Augenschein nahmen und die Freigabe zur Nutzung wieder erteilten.

Wohnungsbrand

19. August 2024, 04:48 - 07:59 Uhr

Löwenhainer Straße; Tolkewitz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, weil es im Dachgeschoss eines Wohngebäudes zu einem Brand gekommen war. Während sich ein Trupp unter Atemschutz über den Treppenraum zum Brandherd durchkämpfte, verschaffte sich ein Trupp von außen über eine Drehleiter Zugang zur Brandwohnung. Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen. Der Brand selbst konnte rasch gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen notwendig. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, Altstadt und Albertstadt, der Rettungswache Leuben, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

