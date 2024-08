FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 13. August 2024

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 238 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 62 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich zwei Mal eingesetzt. Darüber hinaus wurden 209 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum insgesamt vier Mal zu Brandeinsätzen und 22 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu vier Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Balkonbrand

13. August 2024; 19:16 - 21:28 Uhr

Steinbacher Straße, Leutewitz

Die Feuerwehr wurde zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert, weil auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss Gegenstände brannten. Der Brand hatte sich bereits so weit entwickelt, dass er drohte den Dachstuhl zu erfassen. Ein Trupp nahm unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf und löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohngebäudes konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Mit einem Elektrolüfter wurde eine Belüftung durchgeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehr Ockerwitz.

Rauchentwicklung durch den Defekt eines Klimakompressors

13. August 2024; 20:21 - 21:53 Uhr

August-Bebel-Straße, Strehlen

Durch den Sicherheitsdienst wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden gemeldet, dass es in einem von der Bundeswehr genutzten Gebäude eine Explosion gegeben habe und nun Rauch aufsteigt. Als die alarmierten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stellten sie auf dem Dach des Gebäudes einen brennenden Klimakompressor fest, welcher offenbar die Ursache für den Brand war. Über eine Drehleiter nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf und konnte die Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindern. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der A-Dienst sowie der U-Dienst.

Brandmeldeanlage im Hauptbahnhof löst Alarm aus

13. August 2024; 22:23 - 22:52 Uhr

Wiener Platz

Die Feuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage in den Hauptbahnhof alarmiert. Auf Grund der Alarmauslösung musste das gesamte Gebäude geräumt werden. Die Lagererkundung vor Ort ergab, dass ein Handruckmelder eingeschlagen wurde. Da keine Brandgefahr festgestellt werden konnte, wird von einer böswilligen Alarmierung ausgegangen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

