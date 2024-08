Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 6. August 2024

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 213 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 67 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde einmal im Stadtgebiet eingesetzt. Darüber hinaus wurden 193 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum insgesamt fünf Mal zu Brandeinsätzen und zwölf Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu zwei Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Küchenbrand in einem Seniorenheim geht glimpflich aus

6. August 2024; 10:42 - 11:31 Uhr

Wachbergstraße, Rochwitz

Durch die automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war es im Bereich einer Kipppfanne zu einem Brand gekommen, welcher jedoch durch Mitarbeitende des Seniorenheimes mit einer Löschdecke noch vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Dabei zog sich ein Mitarbeiter leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich auf weitere Gefahren, was jedoch ohne Befund blieb. Weiterhin wurde eine Querlüftung durchgeführt. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, der Rettungswache Bühlau sowie die Stadtteilfeuerwehr Bühlau.

Brand eines Kühlaggregates führt zu starker Rauchentwicklung

6. August 2024; 18:55 - 20:47 Uhr

Krenkelstraße, Striesen

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, weil aus einem Gebäude im Hinterhof eines Wohngebäudes mit angeschlossener Bäckerei Flammen aus einem Fenster gemeldet wurden. Bereits auf der Fahrt zur Einsatzstelle war eine große, schwarze Rauchwolke von weitem sichtbar. Angaben von Anwohnern zu Folge wurden in diesem Gebäude vegane Lebensmittel hergestellt. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren ein, vor dem Flachbau im Innenhof stehendes Kühlaggregat in Brand geraten. Die Flammen sowie der giftige Brandrauch hatten sich bereits in das Gebäude ausgebreitet. Ein Trupp führt unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung durch. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohngebäudes hatten ihre Wohnungen verlassen, konnten diese jedoch nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder betreten. Das vom Brand betroffene Gebäude im Hinterhof wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzte waren keine zu beklagen. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Heckenbrand

6. August 2024; 19:39 - 20:49 Uhr

Boltenhagener Straße, Klotzsche

Aus noch unbekannter Ursache geriet eine ca. zwei Meter hohe Hecke auf einer Länge von etwa 15 Metern in Brand. Anwohner hatten mit einem Gartenschlauch bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche unternommen. Mit einem Strahlrohr und etwa 1500 Litern Löschwasser aus einem Unterflurhydranten konnte durch einen Trupp die Brandausbreitung auf unmittelbar benachbarte Wohngebäude verhindert werden. Allerdings wurde durch die Flammen ein Hausanschlusskasten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell