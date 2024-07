FW Stuttgart: Brand im Dachgeschoss eines Neubaus

Stuttgart (ots) - - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohngebäude - Brennender Dieselkraftstoff läuft über die Straße - Verunreinigte Fahrbahn durch Feuerwehr gereinigt Der Brand eines Lastwagens in der Neuen Straße in Stuttgart-Ost sorgte in der Nacht auf Dienstag für einen größeren Einsatz der Stuttgarter Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, das Feuer drohte ...

mehr