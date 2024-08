Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 31. Juli 2024

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 207 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 51 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde dreimal im Stadtgebiet eingesetzt. Darüber hinaus wurden 210 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum insgesamt fünfmal zu Brandeinsätzen und 20 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu acht Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Kind mit Glück im Unglück

31. Juli 2024; 15:14 - 16:45 Uhr

Salzburger Straße, Laubegast

Die Feuerwehr wurde am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW, vier PKW und einem Kind gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, wurde das fünfjährige Kind bereits von Passanten betreut und mit Schatten und Wasser versorgt. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer hatte im Kreuzungsbereich Salzburger Ecke Troppauer Straße vier PKW teilweise zusammengeschoben und beschädigt, einen Elektroverteilungskasten und ein Straßenschild zerstört sowie einen Baum entwurzelt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst untersucht. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr war neben dem absichern der Einsatzstelle damit beschäftigt, den betroffenen Baum mittels Motorkettensäge abzutragen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen und der Rettungswache Reick. Ein großer Dank geht an die vorbildliche Unterstützung der helfenden Passanten.

