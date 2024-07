Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 17. Juli 2024

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 226 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 57 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde dreimal im Stadtgebiet eingesetzt. Darüber hinaus wurden 221 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum insgesamt drei Mal zu Brandeinsätzen und 18 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu sieben Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Brand in leerstehender Kleingartenanlage

17. Juli 2024; 20:29 - 23:35 Uhr

Spitzwegstraße, Leubnitz-Neuostra

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Brandereignis in einem alten leerstehenden Kleingartenkomplex. Als die Feuerwehr am Ereignisort eintraf, brannte eine ca. 15 m² große Gartenlaube. Bei dem Ereignis wurde das Dach eines benachbarten Garagenkomplexes und eine weitere ca. 5 m² leere Gartenlaube beschädigt. Die Einsatzkräfte löschten mit zwei Strahlrohren und unter Verwendung von Atemschutzgeräten den Brand. Alle angrenzenden Gebäude wurden durch die Feuerwehr kontrolliert, es kam zu keiner weiteren Brandausbreitung. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Nach Ende der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, diese führte Ursachenermittlungen durch. In dem Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

