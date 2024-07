Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle

Dresden (ots)

12. Juli 2024; 10:48 - 13:30 Uhr

Königsbrücker Straße, Klotzsche

Auf der Großbaustelle von Infineon Dresden ist es am heutigen Vormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei welchem ein 30-jähriger Arbeiter schwer und ein 26-jähriger Arbeiter lebensbedrohlich verletzt wurden. Aus noch zu ermittelnder Ursache war eine Hubarbeitsbühne mit zwei Arbeitern umgestürzt. Die Arbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Unglückes in einer Höhe von etwa 10 Metern. Kollegen der betroffenen Arbeiter alarmierten daraufhin Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Einsatzstelle befand sich in einem Untergeschoss. Während beide Patienten notärztlich versorgt und ihre Transportfähigkeit hergestellt wurden, erkundeten Einsatzkräfte der Feuerwehr die möglichen Varianten der Rettung aus dem Untergeschoss. Um einen langen Transportweg zu vermeiden und eine schelle Rettung zu ermöglichen, wurde kurzerhand über eine Öffnung in der Decke unmittelbar neben der Unglückstelle eine spezielle Arbeitsbühne für den Kranbetrieb herabgelassen, in welcher die Retter gemeinsam mit den Patienten nach oben gezogen und sehr schnell zu den bereitstehenden Rettungswagen gebracht werden konnten. Die Arbeitsbühne wurde mit einem auf der Baustelle befindlichen Kran bewegt. Der gesamte Baubetrieb auf der Baustelle kam durch dieses Ereignis zum Erliegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswachen Pieschen und Neustadt, der B-Dienst, sowie die Betriebsfeuerwehr Infineon und die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

