POL-SO: Trunkenheit im Verkehr - Widerstand - Beleidigung

Lippstadt (ots) - Am 19. Januar wurde die Polizei gegen 22:45 Uhr in die Spielplatzstraße gerufen. Zeugen waren auf eine an einem Pkw ausgelöste Alarmanlage aufmerksam geworden und beobachteten eine verdächtige Person, die in Richtung Kahlenstraße davonrannte. Vor Ort konnten insgesamt drei beschädigte Pkw festgestellt werden. An zwei der Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden und Zigaretten aus dem Innenraum entwendet worden. Bei einem weiteren Pkw hielt ...

mehr