POL-PPWP: Pkw beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Am späten Montagnachmittag kam es in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 62-jährige Frau gegen 17:30 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse von der Eckelstraße in die Eisenbahnstraße einbiegen. Um einem Wagen, der gerade von der Logenstraße kam und die Eisenbahnstraße entlangfuhr, die Vorfahrt zu gewähren, blieb die Frau stehen. Dennoch ...

mehr