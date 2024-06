Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen an Firmenfahrzeug zerstochen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma meldete der Polizei am Dienstag, dass die Reifen an seinem Mercedes Transporter im Stadtteil Erlenbach zerstochen wurden. Wie er den Beamten mitteilte, stand der Firmenwagen von Dienstag, 11. Juni, 12 Uhr, bis Montag, 17. Juni, 12 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße "Im Nauwald". Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug stellte der Mann fest, dass alle Reifen platt waren. Bei genauer Nachschau konnten an den Pneus Beschädigungen festgestellt werden. Die eingesetzte Streife nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung auf. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell