Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe auf Baustelle unterwegs

Frankenstein (ots)

Unbekannte treiben am frühen Sonntagmorgen ihr Unwesen auf einer Baustelle in der Neustadter Straße. Gegen 1 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Baucontainer und schnappten sich Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Der genaue Wert des Diebesguts steht noch nicht fest, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

