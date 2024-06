POL-PPWP: Im Graben gelandet

Kaiserslautern (ots) - Von einem Einsatz zum nächsten ging es für eine Streife der Polizeiinspektion 2 am Montagabend in der Richard-Wagner-Straße. Die Beamten waren gegen 20.50 Uhr gerade dabei, einen Verkehrsunfall aufzunehmen, als sie in der Nähe ein weiteres Unfallgeräusch hörten. Wie sich herausstellte, war ein abgestellter Transporter offenbar ohne Fahrer losgerollt und gegen einen Fahrradständer gekracht. ...

