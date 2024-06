Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von einem Einsatz zum nächsten...

Kaiserslautern (ots)

Von einem Einsatz zum nächsten ging es für eine Streife der Polizeiinspektion 2 am Montagabend in der Richard-Wagner-Straße. Die Beamten waren gegen 20.50 Uhr gerade dabei, einen Verkehrsunfall aufzunehmen, als sie in der Nähe ein weiteres Unfallgeräusch hörten.

Wie sich herausstellte, war ein abgestellter Transporter offenbar ohne Fahrer losgerollt und gegen einen Fahrradständer gekracht. Auf der Suche nach einem Verantwortlichen fanden die Polizisten im Innenraum des Wagens den Ausweis eines jungen Mannes aus dem Stadtgebiet. Er konnte telefonisch erreicht werden und kam zur Unfallstelle zurück. Gegenüber den Beamten gab der 24-Jährige an, das Fahrzeug nicht selbst gefahren zu haben. Der Fahrer, den er benannte, schilderte die Abläufe wenig später allerdings anders.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, ist der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Er musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |cri

