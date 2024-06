Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizeiinspektion 2 am Montagnachmittag wichtige Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friedenstraße erhalten. Eine Frau teilte kurz vor 16 Uhr mit, dass sie beobachtet hatte, wie ein Lkw beim Abbiegen von der Gärtnereistraße in die Friedenstraße ein Verkehrszeichen beschädigte.

Kurz darauf sei der Lkw noch einmal vorbeigekommen. Der Fahrer habe kurz angehalten, sich den Schaden von seiner Kabine aus angeschaut und sei dann trotzdem weitergefahren. - Geistesgegenwärtig machte die Zeugin mit ihrem Handy ein Foto vom Kennzeichen des Lkw. Die Halter-Firma konnte bereits ermittelt werden. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen. Auf ihn wartet eine Strafanzeige. |cri

