Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw - eine verletzte Person

Willebadessen (ots)

Am Montag, 13. Mai, ereignete sich auf der Lützer Straße in Willebadessen-Peckelsheim ein Verkehrsunfall. Eine 53-Jährige aus Warburg fuhr mit ihrem Skoda Roomster stadtauswärts. Vor ihr befand sich ein 76-Jähriger auf einem Fahrrad. Als die Warburgerin links am Radfahrer vorbeifahren wollte, zog dieser nach links. Er beabsichtigte links auf den Geh- und Radweg zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 76-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht. Er selbst lehnte eine Behandlung vor Ort ab. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt. Nun hat das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter die Ermittlungen aufgenommen./rek

