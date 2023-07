Feuerwehr Bochum

FW-BO: Bochum Total 2023 - Tag 2

Bochum (ots)

Zwischenbilanz beim Pop- und Rock-Festival im Bermuda3Eck in der Bochumer Innenstadt.

Am zweiten Tag haben bei bestem Wetter und warmen Temperaturen laut Polizei Bochum rund 180.000 Besucher friedlich und ausgelassen gefeiert. Für die Feuerwehr gab es keine Vorkommnisse. Dank des durchgesetzten Glasverbotes blieb es auch in Folge am zweiten Tag bei wenigen Vorkommnissen. Der Sanitätsdienst hatte 27 Hilfeleistungen zu verzeichnen, sowie 4 Transporte in ein Krankenhaus durchgeführt.

