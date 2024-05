Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Landwirtschaftliche Geräte entwendet - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

Unbekannte Täter entwendeten landwirtschaftliche Geräte im Wert von 50.000 Euro in Borgentreich-Natzungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Bereits am Dienstag, 7. Mai, gegen 01.35 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände an der Straße "Zur Trift". Anschließend entwendeten die Täter zwei landwirtschaftliche Geräte im Wert von etwa 50.000 Euro. Wer kann Hinweise geben? Wer hat in den Tagen zuvor verdächte Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

