Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Reh auf der Fahrbahn

Am Dienstag erfasste eine Autofahrerin das Wildtier bei Ebersbach a.d. Fils.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr die 68-Jährige auf der L1152 von Roßwälden in Richtung Ebersbach. Dort stand ein Reh auf der Straße. Der Peugeot stieß mit dem Reh zusammen. Das blieb an der Unfallstelle zurück. Der Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Tier. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

