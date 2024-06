Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 62-jährige Frau gegen 17:30 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse von der Eckelstraße in die Eisenbahnstraße einbiegen. Um einem Wagen, der gerade von der Logenstraße kam und die Eisenbahnstraße entlangfuhr, die Vorfahrt zu gewähren, blieb die Frau stehen. Dennoch streifte der Unbekannte mit seinem Pkw den Mercedes der 62-jährigen, wobei dieser beschädigt wurde. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell