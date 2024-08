Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Dresden nach heftigem Unwetter

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

18. August 2024; seit 14:30 Uhr

Stadtgebiet Dresden

Am heutigen Nachmittag ist ein heftiges Unwetter über den gesamten Leitstellenbereich inklusive der Landeshauptstadt Dresden gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte diesbezüglich eine Warnung herausgegeben, welche gegen 15:45 auf die höchste Warnstufe heraufgestuft wurde. Innerhalb kurzer Zeit stieg das Anrufaufkommen in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Dresden extrem an. Aus diesem Grund wurde die IRLS schnellstmöglich personell verstärkt, so dass in Summe 20 Kolleginnen und Kollegen seitdem damit beschäftigt sind, alle Notrufe anzunehmen und die daraus resultierenden Einsätze zu disponieren. Innerhalb der Landeshauptstadt Dresden hat es vor allem den Dresdner Osten getroffen. Hier fielen Bäume um, standen Straßen und Unterführungen unter Wasser und es liefen zahllose Keller voll. Die Feuerwehr Dresden ist mit nahezu allen verfügbaren Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz, um alle Hilfeersuchen zu befriedigen. Um 18:00 Uhr waren über 80 Einsätze abgearbeitet, über 100 Einsätze sind noch offen. Auf Grund der hohen Zahl an Einsatzstellen muss priorisiert und die Einsätze nacheinander abgearbeitet werden. Die Einsatzmaßnahmen werden sich bis in die Nachtstunden hinziehen. Verletzte sind bislang keine zu beklagen. Mittlerweile ist die Unwetterwarnung aufgehoben und der Regen lässt nach. Es zeigt sich erneut, dass einige Anrufe in der IRLS keine unmittelbare Gefahr beinhalteten. So bezogen sich viele Anrufe zum Beispiel auf vollgelaufene Keller, welche jedoch keine Gefahr für Leib und Leben oder die Infrastruktur des Gebäudes darstellten. Grundsätzlich ist der Eigentümer für die Beseitigung der Schäden und des Wassers zuständig. Solche Anrufe blockieren teilweise die Notrufleitungen für wichtige Ereignisse und Notfallmeldungen und binden unnötig Einsatzkräfte. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und noch einmal auf das richtige Verhalten bei derartigen Unwetterlagen hinweisen. Dazu haben wir auf dieser Webseite alle wichtigen Informationen zusammengefasst: https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/feuerwehr/katastrophenschutz/sturm.php

