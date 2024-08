Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 19. August 2024

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 237 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 82 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich zwei Mal eingesetzt. Darüber hinaus wurden 209 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr Dresden rückte zu zwei Brandeinsätzen aus. 23 Mal mussten die Einsatzkräfte zur Technische Hilfeleistung ausrücken. Davon standen neun Einsätze mit dem Unwetter vom Sonntag in Verbindung. Da in den meissten Fällen keine akute Gefahrensituation vorlag, was den Einsatz der Feuerwehr gerechtfertigt hätte, beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Erkundung und Beratung der Anrufer. Beispielsweise stand auf der Lugaer Straße der Keller eines im Bau befindlichen Hauses etwa 30 Zentimeter unter Wasser. Auf der Salzburger Straße stand das Wasser auf der Rasenfläche eines Sportplatzes auf einer Fläche von etwa 8000 Quadratmetern etwa 50 Zentimeter hoch. Das Wasser konnte auf Grund eines verstopften Kanaleinlaufes nicht abfließen. Auf der Reicker Straße stand eine Tiefgarage von etwa 1000 Quadratmetern Fläche etwa 5 Zentimeter unter Wasser. Die Eigentümer hatten in den meisten Fällen bereits mit der Beseitigung der Schäden begonnen. Weiterhin kam es zu vier Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen.

Personenrettung aus Bach

19. August 2024; 08:41 - 10:38 Uhr

Brückenweg, Mockritz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, weil Passanten eine weibliche Person entdeckt hatten, welche verletzt im Bachbett des Kaitzbaches lag. Sie klagte über Schmerzen im linken Bein und war nicht in der Lage aufzustehen. Die Patientin wurde medizinisch versorgt und im Anschluss mit einem Spineboard (Rettungsbrett) aus dem Bachbett gerettet. Mit einem Rettungswagen erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Striesen.

Brand in einem Hinterhaus

20. August 2024; 03:14 Uhr - 08:00 Uhr

Priessnitzstraße, Neustadt

Die Feuerwehr Dresden ist in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Hinterhaus in die Dresdner Neustadt alarmiert worden. Aus noch zu ermittelnder Ursache brach im Bereich eines Raumes, in welchem Müll gelagert wurde, ein Brand aus. Anwohner hatten vor Ankunft der Feuerwehr erste Löschversuche unternommen. Noch während der Erkundung und dem Beginn erster Löschmaßnahmen kam es zu einer schlagartigen Brandausbreitung in das erste Obergeschoss, welcher jedoch mit einem schnellen Löschangriff rasch entgegengewirkt werden konnte. Insgesamt sechs Trupps unter Atemschutz wurden mit zwei Strahlrohren sowie einem Schaumrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Wohn- und Geschäfthaus, in welchen neben einer Gitarrenwerkstatt auch Wohneinheiten vorhanden waren. Die Bewohner mussten für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen verlassen, konnten jedoch danach wieder zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte mehrerer Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell