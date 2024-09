Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 6. bis 8. September 2024

Dresden (ots)

Das Einsatzaufkommen am vergangenen Wochenende gestaltete sich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden überwiegend moderat. Der Rettungsdienst der Landeshauptstadt wurde insgesamt 658 Mal alarmiert, davon kamen Notärzte in 205 Fällen zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich zehn Mal angefordert. Zudem wurden 262 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr rückte zu 16 Brandeinsätzen aus und leistete in 44 Fällen Technische Hilfe. Sieben Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlagen wurden ebenfalls registriert. Vom 6. bis 8. September war die Feuerwehr Dresden stolze Gastgeberfeuerwehr des 24. Deutschen Jugendfeuerwehrtags. Rund 500 Kinder & Jugendliche der Jugendfeuerwehren aus ganz Deutschland sowie die Dresdnerinnen und Dresdner feierten gemeinsam das 60-jährige Bestehen der Deutschen Jugendfeuerwehr. Zu den Höhepunkten zählten am Freitag die große Eröffnungsveranstaltung auf dem Neumarkt sowie die Blaulichtmeile am Samstag auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee. Am Sonntag fand im Heinz-Steyer-Stadion der Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr statt, den die Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende aus Niedersachsen mit 1.443 Punkten für sich entschied. Bürgermeister Jan Pratzka gratulierte den Siegern und überreichte allen teilnehmenden Mannschaften ein Erinnerungsgeschenk. Die erfolgreiche Durchführung des Events wurde maßgeblich durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehren sowie Helferinnen und Helfer von Hilfsorganisationen ermöglicht. Sie sorgten mit großem Engagement für die reibungslose Organisation, Logistik, medizinische Versorgung und Verpflegung. Wir danken allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz. In unserer YouTube-Playlist zum Deutschen Jugendfeuerwehrtag finden sie die schönsten Momente dieses Events: https://www.youtube.com/@Feuerwehr.Dresden/playlists

Brand auf Mülltonnenstellplatz - Feuerwehr löscht mit zwei Strahlrohren

9. September 2024; 03:36 - 04:23 Uhr

Königsbrücker Straße, Äußere Neustadt

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmiert, da auf einem Mülltonnenstellplatz aus bislang ungeklärter Ursache fünf Mülltonnen in Flammen standen. Das Feuer hatte bereits auf die hölzerne Verschalung übergegriffen. Mehrere Trupps begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, wobei zwei Strahlrohre zum Einsatz kamen. Der Löscherfolg wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera überprüft. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Kräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

