Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 43-Jähriger auf der Autobahn A 3 verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochmorgen, 21. August 2024 um 02:00 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn 3 in Emmerich-Elten einen 43-jährigen Libanesen als Beifahrer eines in Essen zugelassenen Mercedes Sprinter. Zur Kontrolle er den Beamten seine deutsche Aufenthaltserlaubnis vor. Ein durchgeführter Datenabgleich ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft in Essen. Hier wurde eine achttägige Erzwingungshaft aufgrund eines Bußgeldbescheids oder eine Geldstrafe in Höhe von 185 EUR angeordnet. Die Person konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort entrichten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell