Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Vollsperrung nach Kollision zwischen zwei Lkws

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen (17.04.2024) Mittwochmorgen bei Hemmingen ereignete. Ein 57 Jahre alter Lkw-Lenker war gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 1690 (Münchinger Straße) in Richtung Münchingen unterwegs, als er auf Höhe der Sägmühle mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen kam. In der Folge geriet der Auflieger des Lkws auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw eines 53-Jährigen. Die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme, Abschleppmaßnahmen und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in beide Richtungen bis kurz vor 10 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell