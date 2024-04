Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Tübinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.04.2024), gegen 03:50 Uhr, verunfallte ein schwarzer VW auf der Tübinger Straße in Holzgerlingen. Der noch unbekannte Fahrzeuglenker des VW war in Richtung Bundesstraße 464 unterwegs. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab. Er geriet im weiteren Verlauf nach rechts in eine Böschung, wo sich der VW drehte und schließlich nach einer kurzen Rutschphase zum Stillstand kam. Der VW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 10.000 Euro. An der Unfallstelle konnten zwei 42- und 45-jährige Männer angetroffen werden, die als mögliche Fahrzeuglenker in Betracht kommen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer sowie zum entstandenen Fremdschaden dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

