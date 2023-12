POL-BOR: Gescher/Münster - 35-jährige Gescheranerin weiter vermisst - Polizei Münster setzt Mordkommission ein

Borken (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, Südlohner Straße; Unfallzeit: zwischen 27.12.2023, 20.30 Uhr, und 28.12.2023, 08.30 Uhr; Im Vorbeifahren hat ein Unbekannter in Borken-Weseke ein geparktes Auto gestreift. Der graue Opel hatte an der Südlohner Straße gestanden, wo es in der Nacht zum Donnerstag zu dem Unfall kam. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die ...

