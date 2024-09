POL-LB: Rutesheim: Pkw in der Leonberger Straße beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.09.2024) kam es kurz nach 07:00 Uhr in einer Wohnung eines Sechsfamilienhauses in der Mäuerlesstraße in Magstadt zu einem Brand, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Mutmaßlich betätigte eines der beiden Kinder einer 36-jährigen Bewohnerin den Drehknopf am Küchenherd und schaltete so unbeabsichtigt eine Kochplatte ein. Dort geriet zunächst ein auf dem Kochfeld ...

mehr