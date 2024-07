Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Beifahrer per Haftbefehl gesucht

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Montagvormittag ein Auto angehalten, in dem der Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze wurde das Fahrzeug nach Einreise aus den Niederlanden gegen 09:20 Uhr von einer Streife der Bundespolizei auf dem Parkplatz Waldseite Süd an der BAB 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Beifahrers stellten die Bundespolizisten fest, dass die Justiz per Haftbefehl nach dem 43-jährigen Dänen fahnden ließen.

Er war wegen Betruges verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 3.500 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen zu verbüßen.

Der Mann beglich bei den Beamten die offene Geldstrafe und ersparte sich damit einen Aufenthalt im Gefängnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell