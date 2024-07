Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Freundin bezahlt Geldstrafe ihres Lebensgefährten

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl Gesuchten festgenommen.

Der Mann war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 17:00 Uhr war der Bus am Autobahnparkplatz Waldseite-Süd von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden.

Bei der Kontrolle des 33-jährigen Deutschen stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Im Jahr 2022 war er wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 435 Euro zu bezahlen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 29 Tagen abzusitzen. Zudem waren noch Kosten in Höhe von 1.505,86 Euro zu bezahlen.

Weil er die Strafe nicht selbst begleichen konnte, bezahlte schließlich seine Lebensgefährtin die geforderte Geldstrafe sowie die ausstehenden Kosten in Höhe von insgesamt 1.940,86 Euro bei der Bundespolizei in Hannover und ersparte ihrem Freund damit den drohenden Gefängnisaufenthalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell