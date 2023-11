Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwer verletzter Radfahrer, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Gegen 7:15 Uhr kam es am heutigen Mittwoch im Bereich der Kreuzung Tullastraße mit der Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es im Kreuzungsbereich zwischen einem 40-jährigen BMW-Fahrer und einem Radfahrer zur Kollision. Hierbei wurde der Zweiradlenker schwer verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in eine Klinik gebracht werden. Der Radfahrer soll die Vorfahrt des Autofahrers missachtet haben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Offenburg dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg wird ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Mögliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer, 0781 21-4200, erbeten.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell