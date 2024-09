Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Küchenbrand in der Mäuerlesstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.09.2024) kam es kurz nach 07:00 Uhr in einer Wohnung eines Sechsfamilienhauses in der Mäuerlesstraße in Magstadt zu einem Brand, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Mutmaßlich betätigte eines der beiden Kinder einer 36-jährigen Bewohnerin den Drehknopf am Küchenherd und schaltete so unbeabsichtigt eine Kochplatte ein. Dort geriet zunächst ein auf dem Kochfeld liegender Gegenstand aus Plastik in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf die Dunstabzugshaube über. Die 36-Jährige sowie ein weiterer 40-jähriger Hausmitbewohner wurden über die anschlagenden Rauchmelder aufmerksam. Während die Mutter mit den beiden zwei und vier Jahre alten Kindern das Gebäude verließ, versuchte der 40-Jährige, mit einem Handfeuerlöscher den Brand einzudämmen, was ihm auch weitestgehend gelang. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich vollends löschen und die betroffene Wohnung lüften. Der 40-Jährige wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-Jährige und ihre beiden Kinder wurden ebenfalls vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Die betroffene Erdgeschosswohnung blieb bewohnbar, andere Wohnungen in dem Haus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell