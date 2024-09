Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Sindelfingen: Fahrzeugbrand auf Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:50 Uhr gingen bei der Polizei und Feuerwehrleitstelle mehrere Notrufe über ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn A81 ein. Ein VW Passat älteren Baujahres hatte in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen während der Fahrt angefangen zu brennen. Vermutet wird ein technischer Defekt. Der 21-jährige Lenker des Pkw konnte diesen auf der linken Fahrspur zum Stillstand bringen und das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor dieses schließlich in Vollbrand geriet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug und an der Fahrbahn entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000.- Euro. Der VW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die linken beiden Fahrspuren waren im Einsatzzeitraum ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde auf der rechten Verflechtungsspur vorbeigeleitet. Für Lösch- und später Bergungsarbeiten musste jeweils kurzzeitig die gesamte Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Vor Ort im Einsatz waren zwei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, außerdem die Feuerwehr, ein Rettungswagen und Kräfte der Autobahnmeisterei Herrenberg. Des Weiteren führte das Umweltamt des Landratsamts Böblingen Überprüfungen vor Ort durch, um eine Kontamination von Erdreich auszuschließen.

