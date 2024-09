Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen/Nufringen: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen brachen mutmaßlich dieselben Täter jeweils einen Zigarettenautomaten in Gärtringen sowie in Nufringen auf.

Zwischen Dienstag (17.09.2024) 22:00 Uhr und Mittwoch (18.09.2024) 08:00 Uhr machten sie unbekannte Täter in der Stuttgarter Straße in Gärtringen, im Bereich des Treppenabgangs zur S-Bahn-Haltestelle, an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Vermutlich mit einem elektrischen Schneidewerkzeug öffneten die Täter den Automaten und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Mutmaßlich dieselben Täter brachen am Mittwochmorgen (18.09.2024) gegen 02:50 Uhr auf gleiche Art und Weise einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Nufringen auf. Hier entwendeten sie ebenfalls eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten und hinterließen eine Schadenshöhe von rund 3.000 Euro. Bei der Tat in Nufringen soll ein Täter rund 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube.

Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

