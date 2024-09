POL-LB: Leonberg-Höfingen: In Tennisanlage eingebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Diebe hatten es zwischen Sonntag, 15.09.2024, 18:30 Uhr und Montag, 16.09.2024, 06:40 Uhr auf ein Starkstromkabel abgesehen, welches im Bereich des Floschenstadions in der Rosenstraße in Sindelfingen an Metallstangen über einen Fuß- und Radweg gespannt war. Die Unbekannten bogen eine der Metallstangen herab, um so an das Kabel im Wert ...

mehr