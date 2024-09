Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen brachen zwischen Dienstag (17.09.2024) 21:00 Uhr und Mittwoch (18.09.2024) 06:40 Uhr in zwei Schulgebäude in der Straße "Längenholz" in Herrenberg ein. Über eine Notausgangstüre, welche die Unbekannten gewaltsam aufhebelten, gelangten sie in das erste Schulgebäude. Hier brachen sie mehrere Türen zu Klassenzimmern und zum Sekretariat auf und durchsuchten die Räume. Über eine weitere Türe gelangten die Unbekannten in ein angrenzendes weiteres Schulgebäude. Auch hier brachen sie sämtliche Türen auf und durchsuchten die Räume. Zudem schlugen die Unbekannten sämtliche verglaste Oberlichter über den Türen ein. In einem Schließfach fanden sie ein Behältnis mit Bargeld vor. Den Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendeten die Täter. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

