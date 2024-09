Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Brand in Wohnhaus in der Metzgerstraße

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Brand in der Metzgerstraße in Weil im Schönbuch entstand am Dienstag (17.09.2024) gegen 10:40 Uhr ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Handwerker führten dort im Erdgeschoss Arbeiten durch, bei denen es mutmaßlich zum Funkenflug kam und sich in der Folge im Keller ausgelegtes Abdeckvlies entzündete. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung, so dass die Handwerker ihre Löschversuche einstellen und das Gebäude verlassen mussten. Eine 63-jährige Bewohnerin flüchtete auf einen Balkon im ersten Stock, wo sie von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden konnte. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen und das Haus lüften. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

