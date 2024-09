Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Schaufenster eingeschlagen und Ketten entwendet

Ludwigsburg (ots)

Eine unbekannte Person schlug am Dienstag (17.09.2024) gegen 02:00 Uhr in der Bronngasse in Herrenberg mit Pflastersteinen die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts ein. Dadurch konnte die Person ins Innere des Geschäfts greifen und aus einer Vitrine Silberketten im Wert von mehreren tausend Euro an sich nehmen. Anschließend flüchtete die Person auf einem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Von der Person ist lediglich bekannt, dass sie dunkel bekleidet war und einen Kapuzenpullover (Hoodie) getragen hat. Zeugen, die den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen (Tel. 07032 2708-0, Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de).

