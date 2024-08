POL-GT: Unbekannte brechen in Jugendtreff ein

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (15.08., 19.55 Uhr) befuhr ein E-Bike-Fahrer den Ohlbrocksweg in Richtung Grenzweg. Dabei fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Autoanhänger. Durch den Zusammenstoß verletze sich der 55-jährige Gütersloher schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei ...

