POL-GT: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Auf dem Weg in Richtung der Versmolder Innenstadt stürzte am Donnerstagabend (15.08., 19.40 Uhr) ein Fahrradfahrer auf dem Radweg der Ravensberger Straße. Dabei verletzte er sich schwer. Mit eine Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Warendorf eingeliefert. Da der Versmolder alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.

