POL-LB: Hemmingen: Exhibitionist am Schlosspark aufgetreten

Ein bislang noch unbekannter Mann ist am Dienstagabend (17.09.2024) gegen 18:20 Uhr in der Schloßgartenstraße in Hemmingen als Exhibitionist aufgetreten. Im Bereich des Schlossparks lief der unbekannte Mann einer 61-jährigen Frau entgegen. Hierbei hatte er sein Geschlechtsteil entblößt und manipulierte an diesem rum. Nachdem ihn die Frau direkt ansprach, flüchtete der Täter über den Stangenweg in unbekannte Richtung. Er wird als etwa 180 Zentimeter großer Mann mit schwarzen Haaren beschrieben, der eine beige Jacke und weiße Turnschuhe trug. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte und bittet diese sich zu melden.

